Kuşoğlu: Yeni Aday Bulmalıyız

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu bir kere aday oldu, bir kere daha aday olmak istemez cumhurbaşkanlığı için. İnşallah da onun tekrar aday olmasını gerektiren koşullar olmaz. Yeni bir aday bulabilir Türkiye Cumhuriyeti muhalefet hareketi, yeni bir aday bulmakta zorluk çekmemeli" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, TİVİ6'da katıldığı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin değerlendirmesi sorulan Kuşoğlu, bunun doğru bir adım olduğunu belirtti.

İsrail ve Amerika'nın birlikte İran'ı vurduklarını hatırlatan Kuşoğlu, "Eğer çok başarılı olsalardı, beklenilen şekilde bir başarı söz konusu olmadı İran savaşında, çok başarılı olsalardı sıra Türkiye'ye gelebilir miydi? Gelebilirdi. Sıra Pakistan'a gelebilir miydi? Gelebilirdi. Onlar da benzer korkular içerisindelerdi. Sıra Suudi Arabistan'a gelebilir miydi? Gelebilirdi. veya sıra Mısır'a gelebilir miydi? Gelebilirdi. Yani bölge ülkeleri için her zaman bir risk, tehlike söz konusuydu. Bunları gördüler bölge ülkeleri, bir araya geldiler, böyle bir anlaşma yaptılar. Bu çok doğru bir anlaşma" ifadelerini kullandı.

"ANLAŞMAYI DESTEKLEMEMİZ LAZIM"

Kuşoğlu, İran'ın kazanması durumunda Türkiye için tehlike olup olmayacağı sorusuna, "Olabilirdi. Pakistan için de olabilirdi. Çünkü burada taşları oynattığınız zaman büyük sıkıntı olabiliyor. Suudi Arabistan için de olabilirdi. Her iki ihtimal de var. Her iki ihtimale karşı da böyle bir anlaşma yapılmıştır. Her üç ülke için bir tehdit oluştuğunda bir araya gelecekler. Bu güzel bir anlaşma, desteklememiz lazım tabii ki" yanıtını verdi.

"TÜRKİYE'DE CUMHURBAŞKANLIĞI YAPABİLECEK ÇOK DEĞERLİ İNSANLAR VAR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki seçimde cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı sorusu üzerine Kuşoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Siyasette şöyle bir kural var. 'Ben artık bırakıyorum. Bu benim önümüzdeki bir yıl içerisinde son dönemim' dedi mi bir Genel Başkan, partisini idare edemez, yürütemez. Hemen hizipleşmeler başlar. Birilerine yönelik, 'Sayın Kılıçdaroğlu bırakıyor. Demek ki biz aday olacağız' denmeye başlar. Parti yönetilmez hale gelir. Onun için bu aşamada Sayın Kılıçdaroğlu'nun bBen bırakıyorum' demesini beklemiyorum ben. Böyle bir söz söylemesi doğru değil, diye düşünüyorum. O zaman yönetemez partiyi. Şu şartlar altında, bu kadar sıkıntılı bir dönem ve hiç yürütemez bu işi. Onun için bunu söylememesi gerekir. Bizim de söylememiz gerekir. 2023 seçimleri sonrası kurultaya giderken 'ben güvenli limana kadar partimi götüreceğim' demişti. Ondan sonra da 'emin ellere bırakacağım' demişti. Hala da o sözünün arkasında. Hala da onun arkasında olduğunu düşünüyorum.

Şunu bilemiyorum, Sayın Kılıçdaroğlu bir kere aday oldu, bir kere daha aday olmak istemez cumhurbaşkanlığı için... İnşallah da onun tekrar aday olmasını gerektiren koşullar olmaz. Yeni bir aday bulabilir Türkiye Cumhuriyeti muhalefet hareketi, yeni bir aday bulmakta zorluk çekmemeli.

Çok değerli insanlar var Türkiye Cumhuriyeti'ne cumhurbaşkanlığı yapabilecek, dünya sorunlarına, Türkiye'nin sorunlarına vakıf olan çok değerli insanlar var. Onlardan bir tanesi aday olacaktır."