Kusra'da Filistinliler Kuşatma Altında - Son Dakika
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Kusra'da Filistinliler Kuşatma Altında

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Kusra'da, İsrail ordusunun 10 gündür kuşattığı evlerde Filistinliler korku içinde yaşıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kusra beldesinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin 10 gündür kuşattığı evlerden birinde yaşayan Filistinli Yusuf Abdusselam, İsrail ordusunun yaşadıkları binanın bir katını askeri karargaha dönüştürdüğünü belirterek, bina sakinlerinin sürekli korku içinde yaşadığını söyledi.

Abdusselam, AA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun evinin katlarından birini askeri karargaha dönüştürdüğünü aktardı.

Kendisinin komşusunun yine kuşatma altındaki evine taşınmak zorunda kaldığını kaydeden Abdusselam, "İsrail ordusu binamızın katlarından birini askeri karargaha dönüştürdü; yaşlı anne ve babam ise diğer katta yaşıyor. Anne babamın İsrail ordusu tarafından saldırıya uğramasından endişe ediyoruz." dedi.

Kuşatmanın 10'uncu gününe girmesine rağmen "hiçbir değişiklik göstermediğini" ifade eden Abdusselam, evlerin çevresindeki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin varlığının, İsrail askerlerinin bölgede konuşlanmasıyla eş zamanlı olarak sürdüğünü belirtti.

İsrail ordusunun, Filistinlilerin evlerini kuşatan ve bölge sakinleriyle karşı karşıya gelen İsraillileri gözaltına almak için herhangi bir girişimde bulunmadığını belirten Abdusselam, şöyle devam etti:

"En şaşırtıcı durum ise bölgede askeri operasyon düzenlediğini açıklayan İsrail ordusunun evlerin çevresinde bulunan İsraillilere karşı herhangi bir işlem yapmaması."

İsrail ordusunun, evinin bahçesine çıkan bir Filistinliyi evine girmeye zorladığını ifade eden Abdusselam, kendilerine dayatılan bu koşullar altında, "Nereye gidebilirler?" diye sordu.

Filistinliler kuşatma altında "trajik" koşullarda yaşıyor

Abdusselam, kuşatmanın sürmesi, evlerin çevresinde İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bulunması ve bölge sakinlerinin normal şekilde hareket edememesi nedeniyle halkın "trajik" koşullarda yaşadığını belirtti.

Filistinlilerin 10 gündür "korku, gerginlik ve istikrarsızlık" içinde yaşadığını vurgulayan Abdusselam, İsrail ordusunun bölgedeki varlığının halka güvenlik hissi vermediğini vurgulayarak, İsraillilerin evlerin yakınındaki hareketliliğinin sürmesine dikkati çekti.

"Bölgede iki kuşatma var"

Kusra Belediye Başkanı Abdulazim el-Vadi ise, "Bölgede eş zamanlı iki kuşatma uygulanıyor; bunlardan birini Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, diğerini İsrail ordusu gerçekleştiriyor." dedi.

Vadi, İsrail ordusunun operasyonu sona erdirerek İsraillileri bölgeden uzaklaştırabileceğini ancak bunun yerine kuşatma altındaki üç evden birinde askeri mevzi kurmayı tercih ettiğini belirtti.

İsrail ordusunun bir aileyi dairesinden çıkardığını ve evin katlarından birini askeri mevzi olarak kullandığını aktaran Vadi, ailelerin ise İsrailliler ve İsrail güçleriyle karşı karşıya bırakıldığını ifade etti.

Vadi, son günlerde bölgeye bazı ilaçlar ile temel gıda maddelerinin ulaştırıldığını belirterek, belediyenin kuşatma altındaki ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Belediyenin kuşatmayı kırmak ve bölge sakinlerinin direncini güçlendirmek için çaba gösterdiğini vurgulayan Vadi, Kusra'nın son yıllarda İsraillilerin saldırılarıyla mücadelede yerel imkanlarına dayanmaya alıştığını söyledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 9 Ağustos'tan bu yana Kusra'daki 3 Filistinli aileyi, evlerine giden yolları kapatarak ve ailelerin giriş çıkışlarını engelleyerek kuşatma altında tutuyor. Ailelerin evlerini terk etmeye zorlanmalarından ve evlerine el konulmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA

İsrail Ordusu, İnsan Hakları, İsrail, Güncel, Son Dakika

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