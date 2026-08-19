Kusra'da İsrail Baskını: 2 Filistinli Yaralı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Kusra beldesinde bir eve düzenlediği baskında, iki Filistinli gerçek mermi parçalarının isabet etmesi sonucu yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Kusra beldesinde bir eve baskın düzenlediği belirtildi.

Kızılay ekipleri, 70 yaşındaki bir kadın ile 15 yaşındaki kız çocuğunun baskın sırasında gerçek mermi parçalarıyla yaralandığını aktardı.

Yaralıların hastaneye sevk edilmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.