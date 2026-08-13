Kusra'da İsrail Tahliyeleri Sürüyor - Son Dakika
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Kusra'da İsrail Tahliyeleri Sürüyor

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Kusra Belediye Başkanı, İsrail ordusunun 16 evi zorla tahliye ettiğini ve abluka uyguladığını duyurdu.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarını sürdürdüğü Kusra beldesinin Belediye Başkanı Abdülazim el-Vadi, İsrail ordusunun bölgedeki 16 evi zorla tahliye ederek el koyduğunu açıkladı.

AA muhabirine konuşan Kusra Belediye Başkanı Vadi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin beldede Filistinlilere ait 3 evi 9 Ağustos Pazar gününden bu yana abluka altında tuttuğunu söyledi.

Kusra'ya gelen İsrail güçlerinin Filistinlilere ait 16 evi zorla tahliye ederek askeri karargaha dönüştürdüğünü belirten Vadi, kendilerine İsrail ordusunun pazar gününe kadar bölgede kalacağının söylendiğini aktardı.

Vadi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kuşatma altında tuttuğu evlerden birinin ABD vatandaşlığı bulunan bir Filistinliye ait olduğunu belirtti.

Görgü tanıklarına göre İsrail ordusu, bu sabah beldeye baskın düzenleyerek sokağa çıkma yasağı ilan etti ve dükkanları kapattı.

İsrail ordusunun bazı evleri bastığı, evlerini terk eden bazı Filistinli ailelerin ise akrabalarının yanına gitmek zorunda kaldığı görüldü.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinden yapılan yazılı açıklamada ise İsraillilerin Kusra beldesinin Ras el-Ayn bölgesindeki Filistinlilerin evlerine yönelik saldırılarının, aileleri tecrit etmeyi ve evlerini terk etmeye zorlamayı amaçlayan uzun süreli bir kuşatmaya dönüştüğü uyarısında bulunulmuştu.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin pazar gününden bu yana bölgedeki Filistinli ailelerin evlerinin arasında çadır ve geçici yapılar kurduğu, ardından yolları taşlarla kapatarak sakinlerin giriş çıkışlarını ve ziyaretçi kabul etmelerini engellediği aktarılan açıklamada, su ve elektrik hatlarının kesilmesiyle evlere gıda, su ve tıbbi malzeme ulaştırılmasının da engellendiği vurgulanmıştı.

Konsey, hedef alınan evlerin Yusuf Abdusselam, Rızık Ebu Reyde ve Luey Ebu Reyde ailelerine ait olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İsrail Ordusu, İnsan Hakları, Dış Politika, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kusra'da İsrail Tahliyeleri Sürüyor - Son Dakika

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