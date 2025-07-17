Kut'ta Alışveriş Merkezi Yangını: 61 Ölü - Son Dakika
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Kut'ta Alışveriş Merkezi Yangını: 61 Ölü

17.07.2025 14:34
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Irak'ın Kut şehrindeki yangında 61 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi mahsur kaldı.

Irak'ın Kut şehrindeki alışveriş merkezinde yaşanan yangının görgü tanıkları, olayın "büyük bir felaket" olarak nitelendirdi.

Kut şehrinde "Hypermarket" alışveriş merkezinde yaşanan yangının görgü tanıkları, AA muhabirine izlenimlerini aktardı.

Kızının da yangın esnasında söz konusu alışveriş merkezinde olduğunu belirten Abbas Zamil, "Allah'ın inayetiyle yangından kaçabildi. Küçük bir çocuk 'anne beni kurtar' diye bağırıyordu. Bu büyük bir felaketti. 1 aileden 7 kişi hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

"Asansörde mahsur kalanlar boğularak can verdi"

Muemmel Salah da alışveriş merkezindeki yangının kentte çok sık yaşanan elektrik kesintilerinden kaynaklandığını iddia ederek, yangının sabaha karşı saat 03.00 civarında kontrol altında alınabildiğini söyledi.

Salah, "Asansörde mahsur kalanlar boğularak can verdi. Ölenlerin arasında cesetleri tamamen yanarak küle dönenler vardı." diye konuştu.

Alışveriş merkezinde çalışan Suriyeli de hayatını kaybetti

Kut şehrindeki alışveriş merkezinde çıkan yangından dolayı zor bir gece geçirildiğini aktaran gazeteci Ali Abidi, şöyle devam etti:

"Yangının çok büyük olması itfaiye ekiplerinin bunun söndürülmesi konusunda gecikmesine neden oldu. Bu felakette 50'in üzerinde kişi yaşamını yitirdi. Ölenler arasında alışveriş merkezinde çalışan Suriyeli bir vatandaş da bulunuyor. Eşi ve çocuğuyla birlikte ölenlerin yanı sıra, bir kadın çocuğunun çıkan yangında ellerinde hayatını kaybettiği mesajını kocasına yollamış. Tez savunmasına az kalan bir yüksek lisans öğrencisi bu yangında hayatını kaybedenler arasında."

Irak'ın Kut şehrinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında en az 61 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Irak hükümeti, yangından dolayı ülkede 3 günlük resmi yas ilan etmişti.

Kaynak: AA

Alışveriş, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Dünya, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kut'ta Alışveriş Merkezi Yangını: 61 Ölü - Son Dakika

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