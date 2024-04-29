Kut'ül Amare Zaferi'nin 108. Yıl Dönümü Kutlamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kut'ül Amare Zaferi'nin 108. Yıl Dönümü Kutlamaları

Kut\'ül Amare Zaferi\'nin 108. Yıl Dönümü Kutlamaları

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Kut'ül Amare Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programında, öğrenci ve öğretmenler gösteriler sunarken, öğrenciler şiirler okudu ve zaferi konu alan bir oratoryo gösterildi. Programda yapılan konuşmalarda, Kut'ül Amare Zaferi'nin Birinci Dünya Savaşı'nın en büyük zaferlerinden biri olduğu vurgulandı ve günümüzde de Çanakkale ve Kut'ül Amare ruhunun devam ettiği belirtildi. Kutlamalar, Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın konseri ve resim sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

29.04.2024 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Kut'ül Amare Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Efes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda, öğrenci ve öğretmenler hazırladıkları gösterileri sundu.

Öğrencilerin şiirler okuduğu programda, zaferi konu alan video gösterimi yapıldı, "Bayrak inmez" adlı oratoryo gösterildi.

Okul müdürü Özlem Atik, yaptığı konuşmada, Kut'ül Amare Zaferi'nin Çanakkale'nin ardından Birinci Dünya Savaşı'nın en büyük zaferi olduğunu söyledi.

Çanakkale ve Kut'ül Amare ruhunun günümüzde de devam ettiğini belirten Atik, "Ülkemiz için tehdit olacak sorunların üzerine kararlılıkla gidilmesi ve mazlum milletlerin yanında devlet ve millet olarak duruşumuz bunun en güzel örneğidir. Birçok devletin görmezden geldiği Filistin'deki zulme, en yüksek tondan tepki gösteren Cumhurbaşkanımızın haklı çıkışı etrafında birleşen milletimiz asırlardan beri mazlumun yanında olduğunu bir kez daha dünyaya göstermiştir." diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın konser verdiği kutlama programı, Kut'ül Amare Zaferi'ni konu alan resim sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kahramankazan, Çanakkale, Ankara, Dünya, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kut'ül Amare Zaferi'nin 108. Yıl Dönümü Kutlamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel 2 Mayıs’ta bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel 2 Mayıs'ta bir araya gelecek
15:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Edanur’un ölümüyle ilgili İBB’ye tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Edanur'un ölümüyle ilgili İBB'ye tepki
15:25 TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı
14:09 İskoçya’nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, görevinden istifa etti İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, görevinden istifa etti
14:02 IBAN’la vergi kaçıran esnaflara kötü haber Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek IBAN'la vergi kaçıran esnaflara kötü haber! Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek
15:47 Öğretmenin hamile öğrencisine doğum öncesi kutlama şaşkınlık yarattı Öğretmenin hamile öğrencisine doğum öncesi kutlama şaşkınlık yarattı
15:42 Selahattin Demirtaş, 1 yıl sonra ilk paylaşımını yaptı: Bizi burada ağlattınız zalımlar Selahattin Demirtaş, 1 yıl sonra ilk paylaşımını yaptı: Bizi burada ağlattınız zalımlar
15:08 Türkiye’ye odaklanma kararı alan Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor Türkiye'ye odaklanma kararı alan Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor
15:00 Görenler tanıyamıyor Max Kruse’nin son hali ağızları açık bıraktı Görenler tanıyamıyor! Max Kruse'nin son hali ağızları açık bıraktı
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri duymasın Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazaoğlu, seçmeni fırçaladı Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri duymasın! Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazaoğlu, seçmeni fırçaladı
13:46 Rapçi Stunna Girl, konser sırasında bir izleyicinin tacizine uğradı Eşi araya girince kavga çıktı Rapçi Stunna Girl, konser sırasında bir izleyicinin tacizine uğradı! Eşi araya girince kavga çıktı
13:37 Türkiye NATO Genel Sekreterliği için kararını verdi Türkiye NATO Genel Sekreterliği için kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 17:00:01. #1.11#
SON DAKİKA: Kut'ül Amare Zaferi'nin 108. Yıl Dönümü Kutlamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement