Kütahya Belediyesi’nden Ağaçköy Mahallesi\'nde imar toplantısı

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediyesi, Etrafışehir Ağaçköy Mahallesi Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planları ile 18. Madde İmar Uygulaması'na ilişkin bilgilendirme ve istişare toplantısı düzenledi.

Ağaçköy Mahallesi'nde düzenlenen toplantıya, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, İmar ve Şehircilik Müdürü Yalçın Yıldırım, belediye personeli ve mahalle sakinleri katıldı. Toplantıda bölgede yürütülen imar çalışmaları kapsamlı şekilde ele alındı.

18'İNCİ MADDE İMAR UYGULAMASI ANLATILDI

Etrafışehir Ağaçköy Mahallesi Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planları'nın mevcut durumu, planlama süreci ve 18. Madde İmar Uygulaması'na ilişkin yapılacak çalışmalar hakkında mahalle sakinlerine bilgi verildi. Sürecin teknik ve uygulamaya yönelik aşamaları aktarılırken, vatandaşların merak ettiği konular da belediye personeli tarafından açıklandı.

MAHALLE SAKİNLERİNİN TALEPLERİ DİNLENDİ

Görüş alışverişiyle devam eden toplantıda, mahalle sakinlerinin talep ve önerileri dinlendi. Bölgede yapılması planlanan düzenlemeler vatandaşlardan gelen değerlendirmeler doğrultusunda istişare edildi.

Kütahya Belediyesi'nin düzenli ve sağlıklı yapılaşmayı esas alan imar çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.