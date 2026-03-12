Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, "Ramazan'da Başkanla Akşam Çayı" Programına Katıldı - Son Dakika
Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, "Ramazan'da Başkanla Akşam Çayı" Programına Katıldı

12.03.2026 11:16  Güncelleme: 12:22
Kütahya'da düzenlenen 'Ramazan'da Başkanla Akşam Çayı' programında Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, vatandaşlarla bir araya gelerek şehirle ilgili görüş ve önerileri dinledi.

(KÜTAHYA)- Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, ramazan ayı kapsamında düzenlenen "Ramazan'da Başkanla Akşam Çayı" programında vatandaşlar ile bir araya geldi.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, "Ramazan'da Başkanla Akşam Çayı" programına katıldı. Programa, Kütahya Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Tamer Yenikaya, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Yüksek Kahve'de gerçekleştirilen programda Kahveci, vatandaşlarla sohbet ederek görüş, öneri ve talepleri dinledi. Buluşmada şehirle ilgili çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunuldu. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu hep birlikte yaşadıklarını ifade eden Kahveci, şehir yönetiminde vatandaşların düşüncelerinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Program boyunca söz alan vatandaşlar şehirle ilgili düşüncelerini paylaşırken, iletilen taleplerin ilgili birimler tarafından değerlendirileceği belirtildi.

Buluşmada vatandaşlar, düşüncelerini doğrudan iletebilme imkanı bulduklarını dile getirdi. Programın sonunda Başkan Kahveci, vatandaşların ramazan ayını kutlayarak sağlık, huzur ve bereket temennisinde bulundu.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
