Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Basketbol Takımını Finallere Uğurladı

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Türkiye Basketbol Federasyonu Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde sergilediği performansın ardından Türkiye Şampiyonası Basketbol 2. Ligi'ne yükselme maçlarına katılmaya hak kazanan sporcuları finallere uğurladı.

Başkan Kahveci, zorlu turnuva öncesi Kütahya Belediyespor Erkek Basketbol Takımı ile bir araya gelerek sporculara moral verdi. Takımın bugüne kadar ortaya koyduğu azim, disiplin ve takım ruhunun gurur verici olduğunu belirten Kahveci, gençlerin spor alanındaki gelişimine önem verdiğini yineledi.

Basketbol takımının Kütahya'yı en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını belirten Kahveci, "Kütahya Belediyespor'umuzun, büyük bir emek ve kararlılıkla bu noktaya gelmesi bizler için gurur verici. Sporcularımıza ve teknik ekibimize güvenimiz tam. İstanbul'daki şampiyona yolculuklarında kendilerine başarılar diliyorum. Şehrimizin adını bir kez daha gururla duyuracaklarına inanıyorum" diye konuştu.

Uğurlama töreninde, takım oyuncuları ve teknik ekip de desteklerinden dolayı Kahveci'ye teşekkür ederek, şehri en iyi şekilde temsil etmek için ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamada, "27 Mayıs ile 1 Haziran günleri arasında İstanbul Başakşehir Spor Kompleksi'nde oynanacak kritik karşılaşmalarda Kütahya'yı temsil edecek takıma başarılar diliyoruz" denildi.