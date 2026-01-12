Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi - Son Dakika
Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

12.01.2026 11:09  Güncelleme: 12:10
Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda, Ekim-Aralık 2025 döneminde gerçekleştirilen projeler ve yatırımlar ele alındı. Kahveci, sosyal belediyecilik anlayışını vurguladı ve projelerin vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik planlandığını belirtti.

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Ekim- Aralık 2025 döneminde hayata geçirilen çalışmalar ve projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bengisu Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantının açılışında basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Kahveci, yerel basının kent ile belediye arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini belirterek, toplantının verimli ve yapıcı geçmesini temenni etti.

Yerel basın temsilcilerinin katıldığı toplantıda, kentin son üç aylık süreçteki yatırımları ile gelecek döneme yönelik projeleri kapsamlı şekilde ele alındı. Kahveci, kent genelinde vatandaşların günlük yaşamına doğrudan dokunan hizmetlerin önceliklendirildiğini vurguladı. Bu kapsamda İstiklal Mahallesi muhtarlık binası ve tuvaletleri, Gazi Kemal Mahallesi taksi durağı ve halk ekmek büfesi, Kirazpınar Mahalle fırını, Kumarı Mahalle fırını, Civli Mahalle fırını, Bölücek Mahalle fırını projelerinin tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulduğu ifade edildi.

Sera AVM'de gerçekleştirilen Kütahya Yöresel Lezzetleri ve El Sanatları etkinliği ile yerel üreticiye ve kadın girişimcilere destek sağlandığı, kentin kültürel ve gastronomik değerlerinin tanıtımına katkı sunulduğu belirtildi.

Kahveci, sosyal belediyecilik anlayışını yansıtan projelerin yanı sıra kültür-sanat, restorasyon, spor ve turizm alanlarında da önemli çalışmalar yürütüldüğünü dile getirdi. Tüm projelerin, vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve şehrin uzun vadeli hedefleri doğrultusunda planlandığını vurguladı.

Toplantının soru-cevap bölümünde basın mensuplarından gelen soruları yanıtlayan Kahveci, devam eden ve planlanan projelere ilişkin merak edilen konulara açıklık getirdi.

Program, Bengisu Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen yemek ikramının ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: ANKA

