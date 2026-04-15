Kütahya Belediye Başkanı Kahveci'den Kütahya Belediyespor Erkek Basketbol Takımı'na Destek

(KÜTAHYA)- Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Türkiye Basketbol 2. Ligi Play-Off yarı finalinde mücadele eden Kütahya Belediyespor Erkek Basketbol Takımı'nın deplasman maçını izledi.

Başkanı Eyüp Kahveci, Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ile karşı karşıya gelen Kütahya Belediyespor Erkek Basketbol Takımı'nı deplasmanda yalnız bırakmadı. Sakarya Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı tribünden takip eden Kahveci, sporculara moral verdi. Kütahya Belediyespor'un sergilediği mücadeleden memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Kahveci, kenti temsil eden sporcuların yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde üst lig hedefiyle play-off yarı finalinde mücadele eden Kütahya Belediyespor, serideki karşılaşmalarını sürdürüyor.