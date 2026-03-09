Kütahya Belediye Başkanı Kahveci'den Kadın Üreticilere Ziyaret

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, her hafta cumartesi ve pazar günleri açılan Kütahya Yöresel Lezzetler ve El Sanatları stantlarını ziyaret ederek, kadın üreticilerle bir araya geldi.

Kütahya Yöresel Lezzetler ve El Sanatları stantlarını tek tek gezerek kadın üreticilerle sohbet eden Kahveci, el emeği ürünler ve yöresel lezzetlere ilişkin bilgi aldı.

Kütahya'nın kültürel zenginliğini ve yerel üretimin değerini yaşatan stantların üreticiler ve vatandaşlar için önemli bir buluşma noktası olduğunu ifade eden Kahveci, yerel üreticiyi desteklemeye devam edeceğini vurguladı.