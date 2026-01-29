Kütahya Belediye Başkanı Kahveci'den Türk Kızılay İl Merkezi'ne Ziyaret - Son Dakika
Kütahya Belediye Başkanı Kahveci'den Türk Kızılay İl Merkezi'ne Ziyaret

29.01.2026 14:24  Güncelleme: 15:53
Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Türk Kızılay İl Merkezi'ni ziyaret ederek, Kızılay'ın insani yardım faaliyetleri ve sosyal destek projeleri hakkında bilgi aldı. Görüşmede, kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı.

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Türk Kızılay İl Merkezi'ni ziyaret ederek, Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Semra Sarıışık Tozaraydın ve ekibiyle bir araya geldi.

Kahveci'nin Kütahya Türk Kızılay İl Merkezi Binası'nda gerçekleştirdiği görüşmede; Kızılay'ın kentteki faaliyetleri, insani yardım çalışmaları, afet ve acil durumlara yönelik hazırlık süreçleri ile sosyal destek projeleri ele alındı. Fikir alışverişinin yapıldığı görüşmede, belediyeler ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin önemi vurgulandı.

Kahveci, Türk Kızılay'ın toplumun her kesimine dokunan çalışmalarıyla büyük bir sorumluluk üstlendiğini aktararak, Kütahya Belediyesi'nin Kızılay'ın sosyal yardım, gönüllülük ve dayanışma temelli projelerine her zaman destek vermeye hazır olduğunu belirtti. Kahveci, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşma konusunda kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesinin kente önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi.

Tozaraydın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kahveci'ye teşekkürlerini sundu.Tozaraydın, kentte yürütülen çalışmalarda yerel yönetimlerle kurulan güçlü iletişimin, hizmetlere katkı sunacağının da altını çizdi.

Ziyaret, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler, iyi dilek ve temennilerin iletilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Eyüp Kahveci, Sivil Toplum, Kızılay, Kütahya, Güncel, Son Dakika

