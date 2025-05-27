Kütahya Belediyesi'nden Okullarda Sıfır Atık Eğitimi

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve sıfır atık anlayışını topluma kazandırmak amacıyla okullarda eğitimler düzenlemeye devam ediyor.

Kütahya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Barbaros Hayreddin Paşa İlkokulu'nda "Sıfır Atık" eğitimi düzenledi. Eğitimde sıfır atık ilkeleri ile ilgili uygulamalar, sınırlı kaynakların etkili ve verimli şekilde değerlendirilmesi, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşüm konuları öğrencilere aktarıldı.

Eğitimde, Sıfır Atık Market ve Mobil Atık Getirme Merkezi gibi projeler tanıtıldı ve atık türlerinin çevreye verdiği olumsuz etkiler vurgulandı.