Kütahya Belediyesi Personeline İlk Yardım Eğitimi

(KÜTAHYA)- Kütahya Belediyesi, personelin acil durumlara karşı bilinçli ve hazırlıklı olması amacıyla ilk yardım eğitimi düzenledi.

Kütahya Belediyesi'nin personeline yönelik verdiği ve uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen ilk yardım eğitiminde; temel yaşam desteği, yaralanmalarda ilk müdahale, solunum yolu tıkanıklıkları, kalp masajı ve kanamalarda yapılması gerekenler hem teorik hem de uygulamalı olarak anlatıldı.

Personel, eğitim süresince aktif katılım sağlayarak öğrendiklerini pekiştirdi.