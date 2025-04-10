Kütahya Belediyesi Personeline İlk Yardım Eğitimi

(KÜTAHYA)- Kütahya Belediyesi, personelin acil durumlara karşı bilinçli ve hazırlıklı olması amacıyla ilk yardım eğitimi düzenledi.
Kütahya Belediyesi'nin personeline yönelik verdiği ve uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen ilk yardım eğitiminde; temel yaşam desteği, yaralanmalarda ilk müdahale, solunum yolu tıkanıklıkları, kalp masajı ve kanamalarda yapılması gerekenler hem teorik hem de uygulamalı olarak anlatıldı.
Personel, eğitim süresince aktif katılım sağlayarak öğrendiklerini pekiştirdi.
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