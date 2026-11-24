(KÜTAHYA) - Kütahya Belediyesi personeline yönelik düzenlenen "Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi"nde; kurumsal risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesine ilişkin süreçler ile risk yönetiminin kamu hizmetlerindeki önemi ele alındı.

Kütahya Belediyesi, personelin mesleki bilgi ve yetkinliklerini geliştirmek amacıyla "Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi" düzenledi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda belediye konferans salonunda düzenlenen eğitim, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) eğitimcisi Doç. Dr. Mustafa Kemal Topçu tarafından iki oturum halinde verildi.

Belediyenin farklı birimlerinde görev yapan personelin katıldığı eğitimde, kurumsal risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesine ilişkin süreçler ele alındı. Ayrıca risk yönetiminin kamu hizmetlerindeki önemi üzerinde duruldu.