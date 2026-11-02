Kütahya Bölücek'te iki otomobil çarpıştı, bir sürücü yaralandı - Son Dakika
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Kütahya Bölücek'te iki otomobil çarpıştı, bir sürücü yaralandı

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Kütahya Bölücek\'te iki otomobil çarpıştı, bir sürücü yaralandı
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Kütahya Bölücek Mahallesi Şair Şeyhi Bulvarı'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada bir sürücü yaralandı. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bölücek Mahallesi Şair Şeyhi Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerindeki bir işletmeden ana yola çıkmak isteyen E.E. idaresindeki 43 U 5074 plakalı otomobil, seyir halindeki H.S. yönetimindeki 43 SH 752 plakalı otomobile yandan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre savrulan 43 SH 752 plakalı otomobil, orta refüje girdi.

Kazada otomobil sürücüsü H.S. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Şair Şeyhi Bulvarı'nda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kazaya karışan 43 SH 752 plakalı otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaynak: AA
OtomobilKütahyaGüncelSon Dakika

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