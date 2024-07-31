Kütahya'da 10 Kilo Eroin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kütahya'da 10 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Kütahya\'da 10 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Kütahya'da polisin durdurduğu minibüste yapılan aramada çuval içerisinde 10 kilo eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir kişinin uyuşturucu getireceği bilgisini alarak harekete geçti. Minibüsü takibe alan ekipler, yapılan aramada çuvallar içinde 10 kilo ağırlığında eroin buldu. Şüpheli gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.

31.07.2024 18:26
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KÜTAHYA'da polisin durdurduğu minibüste yapılan aramada çuval içerisinde 10 kilo eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri şüpheli Ö.Ç.'nin (36) kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelinin içinde olduğu minibüsü takibe alan ekipler, oluşturulan uygulama noktasında durdurdu. Dedektör köpeğin tepki verdiği çuvalla yapılan aramada 10 kilo ağırlığında eroin ele geçirdi. Şüpheli Ö.Ç. gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Kütahya'da 10 Kilo Eroin Ele Geçirildi - Son Dakika
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