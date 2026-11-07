Kütahya\'da 3 katlı apartmanın birinci katındaki yangını itfaiye söndürdü

Kütahya'da 3 katlı apartmanın birinci katındaki yangını itfaiye söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'nın Alipaşa Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanın birinci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken çevrede kısa süreli panik yaşandı ve polis yangının çıkış nedenini araştırmaya başladı.
KÜTAHYA'da 3 katlı apartmanın birinci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Alipaşa Mahallesi Ebeler Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın birinci katındaki dairede, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden yükselen alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alıp söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, çevrede kısa süreli panik yaşandı. Polis ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.
Kaynak: DHA
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