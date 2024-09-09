Kütahya'da 33 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kütahya'da 33 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Kütahya\'da 33 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Kütahya'da durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 33 bin 306 uyuşturucu hap ele geçirildi. Sürücü tutuklandı.

09.09.2024 15:47
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KÜTAHYA'da durdurulan otomobilde 33 bin 306 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü O.M., tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı istihbaratı sonrası bir otomobili takibe aldı. Kent girişinde durdurulan otomobilde yapılan aramada, arka koltuktaki valiz ve koli içinde 28 bin 168 sentetik, 5 bin 138 ecstasy olmak üzere toplam 33 bin 306 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü O.M. işlemleri sonrası tutuklandı.

Öte yandan yılbaşından bu yana il genelinde yapılan çalışmalar sonucu 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklananların sayısının 133 olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

Narkotik Suçlar, Güvenlik, Kütahya, Güncel, Son Dakika

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