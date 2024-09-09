Kütahya\'da 33 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

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KÜTAHYA'da durdurulan otomobilde 33 bin 306 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü O.M., tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı istihbaratı sonrası bir otomobili takibe aldı. Kent girişinde durdurulan otomobilde yapılan aramada, arka koltuktaki valiz ve koli içinde 28 bin 168 sentetik, 5 bin 138 ecstasy olmak üzere toplam 33 bin 306 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü O.M. işlemleri sonrası tutuklandı.

Öte yandan yılbaşından bu yana il genelinde yapılan çalışmalar sonucu 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklananların sayısının 133 olduğu belirtildi.