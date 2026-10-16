Kütahya'da 440 bin lira ceza, servisi bırakıp kaçan sürücü ve araç sahibine kesildi - Son Dakika
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Kütahya'da 440 bin lira ceza, servisi bırakıp kaçan sürücü ve araç sahibine kesildi

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Kütahya\'da 440 bin lira ceza, servisi bırakıp kaçan sürücü ve araç sahibine kesildi
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Kütahya'da dur ihtarına uymayıp öğrenci servisini bırakarak kaçan sürücü ile araç sahibine toplam 440 bin lira ceza uygulandı. Ehliyetine el konulan sürücüye 400 bin, araç sahibine 40 bin lira ceza verilirken, servis aracı 2 ay trafikten men edildi.

Kütahya'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp aracını bırakıp kaçan ve daha önce ehliyetine el konulduğu belirlenen öğrenci servisi sürücüsü ile araç sahibine toplam 440 bin lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 75. Yıl Mahallesi'nde servislere yönelik denetim yaptıkları sırada 43 S 0537 plakalı öğrenci servisine "dur" ihtarında bulundu.

İhtara uymayan sürücü, polisin kendisini takip ettiğini anlayınca içinde özel gereksinimli öğrencilerin bulunduğu aracı bırakıp kaçtı.

Polis, alkollü araç kullanmaktan ehliyetine daha önce el konulduğu??????? tespit edilen sürücü M.K'yi yakaladı.

Servis sürücüsüne "dur" ihtarına uymama ve ehliyetine el konulduğu halde??????? araç kullanmaktan toplam 400 bin lira, araç sahibine de ehliyetsiz araç kullandırmaktan 40 bin lira idari para cezası uyguladı.

Servis aracı ise 2 ay trafikten men edilerek otoparka çekilirken, öğrenciler ise başka araçla okula gönderildi.

Kaynak: AA
Servis aracıGüvenlikOtomobilKütahyaGüncelSon Dakika

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