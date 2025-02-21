Kütahya'da 495 Konutun Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika
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Kütahya'da 495 Konutun Kura Çekimi Yapıldı

Kütahya'da kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde 495 konut için kura çekimi gerçekleştirildi.

21.02.2025 17:46
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Kütahya'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca, 1. Etap Vefa Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi tarafından yapımı tamamlanan 495 konutun kura çekimi yapıldı.

Kütahya Valisi Musa Işın, Dumlupınar Spor Salonu'ndaki kura çekiminde, 2002'den bu yana TOKİ tarafından Kütahya'ya 13 bin 878 konutun yapıldığını, bunun için ise 32 milyar 165 milyon lira harcandığını belirtti.

5 mahallede ciddi bir kentsel dönüşüm ve yapılaşmanın sürdüğünü kaydeden Işın, şöyle konuştu:

"Ayrıca ilçelerimizde de ihalesi bitmiş, sözleşmeleri yapılmış, yakında inşallah kazma ve kürek vurulacak ve TOKİ bu faaliyetlere başlayacaktır. Şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki ihtiyaç olduğu sürece burada kentsel dönüşüme devam edeceğiz. Yani bugün burada anahtar teslimi yapacağımız, teslim edeceğimiz konutlardan sonra da gerek bu mahallelerimizde ve gerek diğer mahallelerimize konut yapmaya devam edeceğiz. İnsanlarımızın daha sağlıklı bir ortamda yaşaması için devletimiz elinden gelen bütün gayreti gösteriyor."

AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer de Kütahya'da Osmangazi, Paşam Sultan, Sultanbağı ve Vefa Mahallelerinde kentsel dönüşüm projelerinin devam ettiğini söyledi.

Bu projelerin bundan sonra da devam edeceğini anlatan Biçer, "İlimiz kapsamında toplam bin 403 konut, 87 iş yerinin ihalesi yapılmış, bunlardan 490 konut ve 25 işyeri tamamlanarak vatandaşımızın hizmetine sunulmuştur. 413 konut ve 62 iş yerinin yapımı ise devam etmektedir. Bundan sonra Allah'ın izniyle Sultanbağı Mahalle'mizde de yeni projelerle vatandaşlarımızı buluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İbrahim Çatladan ise kentte devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Vefa Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 495 konutun kura çekimi yapılarak hak sahipleri belirlendi.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Yerel Yönetim, Dumlupınar, Musa Işın, Güncel, Çevre, Emlak, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da 495 Konutun Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika

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