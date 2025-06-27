Kütahya\'da 5 Milyon Boş Makaron Ele Geçirildi

Kütahya'da 5 milyon 980 boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adana'dan Kütahya'ya boş makaron yüklü kamyonun geleceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Kent girişinde Y.A'nın (49) kullandığı kamyonu durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada 598 koli içinde 5 milyon 980 boş makaron ele geçirdi.
Kaçakçılık suçu kapsamında gözaltına alınan Y.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
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