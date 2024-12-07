Kütahya'da 83 Hafıza İcazet Töreni - Son Dakika
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Kütahya'da 83 Hafıza İcazet Töreni

Kütahya Müftülüğü, hafızlık eğitimini tamamlayan 83 öğrenci için tören düzenledi.

07.12.2024 18:46
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Kütahya Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında eğitimlerini tamamlayan 83 öğrenci için hafızlık icazet töreni düzenlendi.

Dumlupınar Spor Salonu'ndaki tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, hafızlığın önemini anlattı.

Hafızların geleceğin umudu olduğunu vurgulayan Akbulut, "Türkiye Yüz Yılı'nda, Türkiye vizyonunda geleceğimizi emanet edeceğimiz bu hafızlarımız aslında bizim gelecek vizyonumuz. Gelecek umudumuz. Onların içerisinden mühendisler, doktorlar, öğretmenler, tarihçiler, ilahiyatçılar, kaymakamlar, hayatın her alanında Kur'an ile bütünleşmiş bir ahlaka sahip olan gençlik yetiştirme arzusundayız." dedi.

Hafızlıklarını tamamlayanların akademik başarısı için eğitimler verilmeye devam edeceğini dile getiren Akbulut, şunları kaydetti:

"Buradan sevinçle müjdelemek isterim ki artık eskisi gibi hafızlarımız, hafızlığını bitirdikten sonra "Kendi yollarına" demeyeceğiz. Bundan sonra artık Kur'an eğitim merkezleri açıyoruz. Elhamdülillah, ortaokul sürecinde hafızlığını bitirmiş olan yavrularımıza lise sürecinde de hafızlıkla birlikte güzel bir Arapça bilgisi öğreteceğiz. Bunun ardından 4 yıl süren temel İslami bilimleri hem Arapça hem de bir yabancı dili, İngilizce, Almanca, Fransızcayı da öğreterek akademik başarısı, becerisiyle çift kanatlı bir kuş haline getirmek istiyoruz."

"Daha büyük ve güçlü Türkiye'yi de inşa etmeye devam edeceğiz"

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemenin dünyanın en büyük nimetlerinden olduğunu söyledi.

Ülkenin bu zamanlara kolay gelmediğini belirten Bayırcı, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu ülkede Kur'an kurslarının yasak olduğu, Kur'an okumanın yasak olduğu dönemleri bilirsiniz değil mi? Bu ülkede ezanın Türkçe okunduğu dönemleri hep beraber biliyoruz. Bunu İslam'la aramıza mesafe koymak için yaptılar. 28 Şubat sürecini hatırlıyorsunuz değil mi? Benim başörtülü bacılarımın, benim başörtülü kardeşlerimin okuma haklarını ellerinden aldılar. Soruyorum onlara, uzaya mekik göndereceksiniz de başörtünün ucuna mı takıldı? Hızlı tren yapacaktınız da imam hatipliler mi engel oldu? Bir ilmi, bilimsel çalışmalar yapacaktınız da İslam mı engel oldu? Bilakis 23 yıldır bu ülkenin başında imam hatip mezunu bir lider var. Elhamdülillah, uzaya mekiğimizi de gönderdik. Hızlı trenimizi de yaptık. Havaalanımızı da yaptık. Kendi uçağımızı da yaptık ve daha büyük ve güçlü Türkiye'yi de inşa etmeye devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, İl Müftüsü İrfan Açık ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit de konuşma yaparak hafızlık icazet programı dolayısıyla mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi İmamı Ferruh Muştuer'in Kur'an-ı Kerim okumasının ardından program, protokoldekilerin hafızlara icazet belgeleri ile hediye takdim etmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da 83 Hafıza İcazet Töreni - Son Dakika

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