Kütahya'da Afet Koordinasyon Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kütahya'da Afet Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Vali Musa Işın başkanlığında düzenlenen toplantıda deprem ve iklim değişikliği gibi olaylar için alınacak tedbirleri görüştü. Kurumlar arası iş birliğinin artırılması ve erken uyarı sistemlerinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

08.05.2025 17:20  Güncelleme: 20:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Valisi Musa Işın başkanlığında gerçekleştirilen İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı.

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Hizmet Binası'nda düzenlenen toplantıda, deprem, iklim değişikliği ve mevsimsel geçişlere bağlı olarak meydana gelen aşırı yağışlar, sel, taşkın, heyelan, çamur akması ve kaya düşmesi gibi hidro-meteorolojik olaylara karşı alınması gereken tedbirler masaya yatırıldı. Afetlerin oluşmadan önlenmesi ve can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi için kurumlar arası koordinasyonun önemine işaret edildi.

Kahveci'nin de katıldığı toplantıda, İl Afet Müdahale Planı kapsamında tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla dayanışma ve iş birliği içinde hareket edilmesine yönelik kararlar alındı.

Toplantıda erken uyarı sistemlerinin güçlendirilmesi, "Turuncu Uyarı" durumunda Vali Işın'ın talimatıyla tüm afet grubu temsilcilerinin İl AFAD Merkezi'nde toplanması, acil müdahale ekiplerinin 24 saat esaslı görev yapması, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile belediyeler aracılığıyla çiftçilerin bilgilendirilmesi, bodrum katlar ve altyapılarda tahliye ve kapatma tedbirlerinin uygulanması, kritik altyapıların kontrol edilmesine karar verildi.

Önceki afet bölgelerinde önlemlerin güncellenmesi, riskli mahalleler için yeni su baskını raporları hazırlanması, menfez ve geçitlerin temizliği, OEDAŞ'ın uzun süreli kesintilere karşı hazırlık yapması, ormanlık alanlardaki atıkların temizlenmesi ve okullarda güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesi de kararlaştırıldı.

Kaynak: ANKA

İklim Değişikliği, Yerel Haberler, Eyüp Kahveci, Musa Işın, Politika, Kütahya, Güncel, Deprem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da Afet Koordinasyon Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu 10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu
Dışişleri Bakanlığı’ndan Sudan’a seyahat uyarısı Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı
Eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı Eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı
Trump, Netanyahu ile teması kesti Orta Doğu’da onsuz ilerleyecek Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek
ABD’den İsrail’e tehdit: Ağır bedel ödersiniz ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Galatasaray yarın şampiyon olabilir Galatasaray yarın şampiyon olabilir
1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı 1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Nazan Öncel’den korkutan haber Ambulansla hastaneye kaldırıldı Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı
İşte futbol bu Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek İşte futbol bu! Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek
Ara seçim Özgür Özel’e soruldu Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten Ara seçim Özgür Özel'e soruldu! Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten
Çin’den sonra ABD’ye bir büyük darbe daha Çin'den sonra ABD'ye bir büyük darbe daha

22:31
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
21:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
20:36
ABD’de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
20:06
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
19:05
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?
09:28
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün hapsi isteniyor
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün hapsi isteniyor
09:25
Hocası istemeyince hemen kolları sıvadılar Fenerbahçe’ye bedava yıldız
Hocası istemeyince hemen kolları sıvadılar! Fenerbahçe'ye bedava yıldız
09:12
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
09:03
Surat ifadesine dikat İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
Surat ifadesine dikat! İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
08:55
Adana’da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
08:48
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu Uzman isim yanıtladı
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu? Uzman isim yanıtladı
08:45
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan’a dava açtı
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2025 23:26:12. #7.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da Afet Koordinasyon Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.