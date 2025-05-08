Kütahya'da Afet Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Valisi Musa Işın başkanlığında gerçekleştirilen İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı.

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Hizmet Binası'nda düzenlenen toplantıda, deprem, iklim değişikliği ve mevsimsel geçişlere bağlı olarak meydana gelen aşırı yağışlar, sel, taşkın, heyelan, çamur akması ve kaya düşmesi gibi hidro-meteorolojik olaylara karşı alınması gereken tedbirler masaya yatırıldı. Afetlerin oluşmadan önlenmesi ve can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi için kurumlar arası koordinasyonun önemine işaret edildi.

Kahveci'nin de katıldığı toplantıda, İl Afet Müdahale Planı kapsamında tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla dayanışma ve iş birliği içinde hareket edilmesine yönelik kararlar alındı.

Toplantıda erken uyarı sistemlerinin güçlendirilmesi, "Turuncu Uyarı" durumunda Vali Işın'ın talimatıyla tüm afet grubu temsilcilerinin İl AFAD Merkezi'nde toplanması, acil müdahale ekiplerinin 24 saat esaslı görev yapması, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile belediyeler aracılığıyla çiftçilerin bilgilendirilmesi, bodrum katlar ve altyapılarda tahliye ve kapatma tedbirlerinin uygulanması, kritik altyapıların kontrol edilmesine karar verildi.

Önceki afet bölgelerinde önlemlerin güncellenmesi, riskli mahalleler için yeni su baskını raporları hazırlanması, menfez ve geçitlerin temizliği, OEDAŞ'ın uzun süreli kesintilere karşı hazırlık yapması, ormanlık alanlardaki atıkların temizlenmesi ve okullarda güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesi de kararlaştırıldı.