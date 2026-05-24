Kütahya'da Antika Pazarı İlgi Görüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kütahya'da Antika Pazarı İlgi Görüyor

Kütahya\'da Antika Pazarı İlgi Görüyor
24.05.2026 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'daki antika pazarı, şehir içi ve dışından katılımcılarla büyük ilgi topladı.

Kütahya'da antika tutkunlarını bir araya getiren pazar ilgi görüyor

Fatih Mahallesi'nde bulunan semt pazarında kurulan organizasyona şehir içi ve şehir dışından yoğun katılım oldu.

Pazarda açılan tezgahlarla alanın büyük bölümü doldu, antika severler sabahın erken saatlerinden itibaren pazara ilgi gösterdi.

Pazarda birbirinden değerli antika ürünler, nostaljik eşyalar ve koleksiyon parçaları vatandaşların beğenisine sunuldu.

Kütahya Antikacılar Derneği Başkanı Adem Akgün, pazara gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek, katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Şehir dışından yoğun katılım olduğunu ifade eden Akgün, "Kütahya Antika Pazarı her ay büyüyerek yoluna devam ediyor. Özellikle şehir dışından gelen esnaf ve ziyaretçi sayısının artması bizi mutlu ediyor. Kütahya'nın adını antika alanında ülke genelinde duyurmaya devam ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Kütahya, Kültür, Güncel, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da Antika Pazarı İlgi Görüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurban keserken bunları sakın yapmayın 30 bin lira cezası var Kurban keserken bunları sakın yapmayın! 30 bin lira cezası var
Böylesi görülmedi Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi Böylesi görülmedi! Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
YSK’dan “Yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusuna ret YSK'dan "Yerel seçimler iptal edilsin" başvurusuna ret
16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu’nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı 16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi “İlgileneceğim Hocam“ diyerek müdahale etti Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi "İlgileneceğim Hocam" diyerek müdahale etti

15:39
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nden ayrılıyor: Geri gelmek üzere çıkıyorum
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrılıyor: Geri gelmek üzere çıkıyorum
15:27
CHP Genel Merkezi’nde tahliye sürerken MHP’den “yetki karmaşası“ mesajı
CHP Genel Merkezi'nde tahliye sürerken MHP'den "yetki karmaşası" mesajı
14:53
DEM Parti’den CHP Genel Merkezi’ne polis operasyonuna ilk tepki
DEM Parti'den CHP Genel Merkezi'ne polis operasyonuna ilk tepki
14:34
Özgür Özel geri adım atmıyor: Buradan çıkmayacağız
Özgür Özel geri adım atmıyor: Buradan çıkmayacağız
14:27
CHP Genel Merkezi’nde arbede Onlarca polis içeri girdi
CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi
14:15
CHP heyeti, Bakan Çiftçi ile görüştü İşte ilettikleri talep
CHP heyeti, Bakan Çiftçi ile görüştü! İşte ilettikleri talep
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 15:57:53. #7.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da Antika Pazarı İlgi Görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.