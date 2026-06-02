Kütahya\'da Apartman Yangını

KÜTAHYA'da 6 katlı bir apartmanın asansör dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Akkent Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanın asansör dairesinde yangın çıktı. Binanın çatı katından yükselen yoğun dumanı fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi araç trafiğine kapatılarak çevrede güvenlik önlemi alındı. Ayrıca, tedbir amacıyla apartman sakinleri tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.