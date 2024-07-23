Kütahya'da Aranan 40 Kişiden 22'si Cezaevine Konuldu - Son Dakika
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Kütahya'da Aranan 40 Kişiden 22'si Cezaevine Konuldu

Kütahya'da aranan ve bazılarının kesinleşmiş hapis cezası bulunan 40 kişiden 22'si cezaevine konuldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Yakalanan kişilerden 18'i serbest bırakılırken, 22 kişi tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

23.07.2024 15:46
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Kütahya'da aranan ve bazılarının kesinleşmiş hapis cezası bulunan 40 kişiden 22'si cezaevine konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilere yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, "yağma, dolandırıcılık, yaralama, hırsızlık, tehdit, aile hukukundan kaynaklı hükümlerin ihlali, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" gibi suçlardan aranan, haklarında 1 yıl ila 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 40 kişi yakalandı.

Emniyette işlemleri tamamlanan bu kişilerden 18'i serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 22 kişi ise nöbetçi hakimlikçe verilen tutuklama kararları ve diğer işlemlerin ardından k Kütahya T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kütahya'da Aranan 40 Kişiden 22'si Cezaevine Konuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da Aranan 40 Kişiden 22'si Cezaevine Konuldu - Son Dakika
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