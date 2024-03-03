Kütahya\'da asker eğlencesi sonrası çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Keçiören'deki Tadilat Kavgasının Şüphelisi Yakalandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşanan tadilat nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Olayın şüphelisi olan Recep Can Ö, polis tarafından yakalandı. Özgürce saklanmak için mağara ve boş arazilere gizlendiğini söyleyen şüpheli, ilk ifadesinde suçunu itiraf etti.