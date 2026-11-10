Kütahya\'da Atatürk için 88. yıl anma töreni Zafer Meydanı\'nda yapıldı

(KÜTAHYA) - Kütahya'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla Zafer Meydanı'nda anma töreni düzenlendi.

Kütahya'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla düzenlenen anma programı, Zafer Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Kütahya Valisi Musa Işın, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş ile Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, anıta çelenk sundu.

Saatler 09.05'i gösterdiğinde yükselen siren sesleriyle vatandaşlar saygı duruşuna geçti. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.

Anma programları, gün boyunca gerçekleştirilecek programlarla devam edecek.