Kütahya'da bıçaklı saldırıda ölen 51 yaşındaki kişinin cinayet zanlısı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kütahya'da bıçaklı saldırıda ölen 51 yaşındaki kişinin cinayet zanlısı tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya\'da bıçaklı saldırıda ölen 51 yaşındaki kişinin cinayet zanlısı tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da Pirler Mahallesi'ndeki Germiyan Sokağı'nda kendine ait dükkanda hediyelik eşya satan 51 yaşındaki kişi, iş yerinde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı.

Kütahya'da bir kişinin ölümüyle sonuçlanan bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Pirler Mahallesi'ndeki tarihi Germiyan Sokağı'nda dün kendine ait dükkanda hediyelik eşya satan Nalan Temelkıran'ı (51) iş yerinde bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Salih T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak Kütahya Kütahya T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Bu arada, zanlı emniyetteki ifadesinde, Temelkıran'ın oğlu ile kızının eski sevgili olduğu ve bir süre önce ayrıldıklarını söylediği öğrenildi.

Nalan Temelkıran'ın kızına büyü yaptırdığını iddia eden zanlı, bu yüzden çıkan tartışma sonucu bıçakla cinayeti işlediğini ileri sürdü.

Pirler Mahallesi'ndeki tarihi Germiyan Sokağı'nda dün kendine ait dükkanda hediyelik eşya satan Nalan Temelkıran (51), iş yerine gelen Salih T'nin bıçaklı saldırısına uğramış, çok sayıda bıçak darbesi alan Temelkıran olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
3. SayfaCinayetKütahyaGüncelSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi İsrail’den ilk açıklama geldi Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi! İsrail'den ilk açıklama geldi
Doğubayazıt’taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı Doğubayazıt'taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı
Hasan Şaş’ın test sonucu belli oldu İfadesiyle çelişti Hasan Şaş'ın test sonucu belli oldu! İfadesiyle çelişti
İddia hayli vahim İşte “Kaçırıldı“ denilen uçaktan kan donduran görüntüler İddia hayli vahim! İşte "Kaçırıldı" denilen uçaktan kan donduran görüntüler
UEFA’dan Fatih Terim’e görev UEFA'dan Fatih Terim'e görev
Didem Soydan Bitcoin yatırımını 4 yıl unuttu Hesabı açınca büyük sürpriz yaşadı Didem Soydan Bitcoin yatırımını 4 yıl unuttu! Hesabı açınca büyük sürpriz yaşadı
16:01
Başsavcılık: TFF tesislerindeki VAR odasında herhangi bir inceleme yapılmadı
Başsavcılık: TFF tesislerindeki VAR odasında herhangi bir inceleme yapılmadı
15:49
T24 haber sitesi hakkında kapatma kararı
T24 haber sitesi hakkında kapatma kararı
15:26
Futbol dünyasını şoke eden ölüm Kulüp başkanını başından vurdular
Futbol dünyasını şoke eden ölüm! Kulüp başkanını başından vurdular
15:02
Yerli telefonun ismini Erdoğan belirleyecek 5 seçenek sunulacak
Yerli telefonun ismini Erdoğan belirleyecek! 5 seçenek sunulacak
14:55
Vinicius Junior öldürüldü mü Herkes aynı şeyi paylaşıyor
Vinicius Junior öldürüldü mü? Herkes aynı şeyi paylaşıyor
14:28
Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon! 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 16:43:56. #.0.3#
SON DAKİKA: Kütahya'da bıçaklı saldırıda ölen 51 yaşındaki kişinin cinayet zanlısı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei