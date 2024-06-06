Kütahya'da Bisiklet Kazası: Cevahirşah Pekiri Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Kütahya'da Bisiklet Kazası: Cevahirşah Pekiri Ağır Yaralandı

Kütahya Yunusemre Mahallesi'nde meydana gelen kazada, 3 tekerlekli motosikletin çarptığı bisikletteki Cevahirşah Pekiri ağır yaralandı. Sağlık ekipleri gelene kadar çevredekiler, Pekiri'yi güneşten korumak için başında şemsiye tuttu. Pekiri, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ve durumu ağır olduğu belirtildi. Polis, kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

06.06.2024 12:27
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KÜTAHYA'da 3 tekerlekli motosikletin çarptığı bisikletteki Cevahirşah Pekiri (59), ağır yaralandı. Çevredekiler, sağlık ekipleri gelene kadar Pekiri'yi güneşten korumak için başında durup, şemsiye tuttu.

Kaza, Yunusemre Mahallesi'nde meydana geldi. Afganistan uyruklu Cevahirşah Pekiri'nin kullandığı bisiklete, 3 tekerlekli motosiklet çarptı. Motosiklet sürücüsü kaçarken, Pekiri ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilirken, çevredekiler Pekiri'nin 30 dereceyi aşan sıcaktan etkilenmemesi için başında şemsiye tuttu. Pekiri, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis, kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Motosiklet, Kütahya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da Bisiklet Kazası: Cevahirşah Pekiri Ağır Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da Bisiklet Kazası: Cevahirşah Pekiri Ağır Yaralandı - Son Dakika
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