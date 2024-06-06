Kaza, Yunusemre Mahallesi'nde meydana geldi. Afganistan uyruklu Cevahirşah Pekiri'nin kullandığı bisiklete, 3 tekerlekli motosiklet çarptı. Motosiklet sürücüsü kaçarken, Pekiri ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilirken, çevredekiler Pekiri'nin 30 dereceyi aşan sıcaktan etkilenmemesi için başında şemsiye tuttu. Pekiri, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis, kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Kütahya'da Bisiklet Kazası: Cevahirşah Pekiri Ağır Yaralandı - Son Dakika
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