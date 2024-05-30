Kütahya'da Büyücülük Yoluyla Dolandırıcılık Yapan 4 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kütahya'da Büyücülük Yoluyla Dolandırıcılık Yapan 4 Zanlı Gözaltına Alındı

Kütahya\'da Büyücülük Yoluyla Dolandırıcılık Yapan 4 Zanlı Gözaltına Alındı

Kütahya'da insanların dini duygularını istismar ederek büyücülük, muskacılık ve üfürükçülük yaparak haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 4 zanlı, polis tarafından gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli büyü malzemeleri ve dolandırıcılıkla ilgili notlar ele geçirildi. Zanlıların çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia ediliyor.

30.05.2024 16:03
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Kütahya'da büyücülük yoluyla dolandırıcılık yaparak haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık, Ahlak, Cinayet ve Hırsızlık büro amirlikleri ekipleri, insanların dini duygularını istismar ederek üfürükçülük, muskacılık ve büyücülük yaptıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskınlar yaptı.

Adreslerdeki aramalarda 200 muska, çeşitli sembollerin bulunduğu çerçeveli resimler, Arapça yazılı ve çeşitli sembollerin yer aldığı bez parçaları, çeşitli otlar, alacak verecek miktarları yazılan ajandalar, büyü ve muska işlerinde kullanılan çeşitli malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.G. (25), N.K. (47), D.B. (60) ve C.Ö'nün (66) emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Zanlıların, bu yollarla haksız kazanç elde ettikleri ve çok sayıda kişiyi dolandırıdıkları ileri sürüldü.

Kaynak: AA

Kütahya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da Büyücülük Yoluyla Dolandırıcılık Yapan 4 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da Büyücülük Yoluyla Dolandırıcılık Yapan 4 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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