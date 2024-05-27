Kütahya'da Çatı Tamiri Yaparken Hayatını Kaybeden Kişinin Cesedi Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kütahya'da Çatı Tamiri Yaparken Hayatını Kaybeden Kişinin Cesedi Bulundu

Kütahya\'da Çatı Tamiri Yaparken Hayatını Kaybeden Kişinin Cesedi Bulundu

Kütahya'da evinin çatısını tamir ederken testere ile bacağının kesilmesi sonucu kan kaybından öldüğü belirlenen Almanya'dan emekli Mehmet Karaca'nın cesedi, yakınları tarafından bulundu. Karaca'nın hareketsiz yattığını fark eden yakınları durumu bildirerek sağlık ekiplerini çağırdı. Yapılan incelemede, Karaca'nın çatı tamiri sırasında yaralandığı ve kan kaybı nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze, Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

27.05.2024 23:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da evinin çatısını tamir ederken testere ile bacağının kesilmesi sonucu kan kaybından öldüğü belirlenen kişinin cesedi, yakınları tarafından bulundu.

Yıldırım Beyazıt Beyazıt Mahallesi Algömlek Sokak'taki binada yalnız yaşayan Almanya'dan emekli Mehmet Karaca'dan (74) 3 gündür haber alamayan yakınları eve gitti.

Binanın üçüncü katındaki tavan arasında Karaca'nın hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Adrese gelen sağlık ve polis ekipleri, Karaca'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemede, Karaca'nın çatı tamir ederken taşlama makinesine takılı testere ile bacağını kesmesi sonucu yaralandığı ve kan kaybı nedeniyle de yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Karaca'nın cenazesi, incelemenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, Mehmet Karaca, Almanya, Kütahya, Olaylar, Acil Durum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da Çatı Tamiri Yaparken Hayatını Kaybeden Kişinin Cesedi Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:06 Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde İstiklal Marşı’na saygısızlık yapan araştırma görevlisi açığa alındı Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan araştırma görevlisi açığa alındı
22:04 Sinan Oğan 2028 için adaylığını açıkladı Sinan Oğan 2028 için adaylığını açıkladı
21:43 Kemal Kılıçdaroğlu: ’İlla Cumhurbaşkanı adayı ol’ diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaptı Kemal Kılıçdaroğlu: 'İlla Cumhurbaşkanı adayı ol' diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaptı
19:58 Sinan Ateş soruşturmasından el çektirilen savcının istediği kayıtlar ortaya çıktı Sinan Ateş soruşturmasından el çektirilen savcının istediği kayıtlar ortaya çıktı
19:53 Netanyahu’dan Filistinlilerin kampına saldırıya skandal yorum Netanyahu'dan Filistinlilerin kampına saldırıya skandal yorum
23:03 Fenerbahçelileri çıldırtmaya devam ediyor Icardi’den Dzeko’ya salvo Fenerbahçelileri çıldırtmaya devam ediyor! Icardi'den Dzeko'ya salvo
22:37 Rams Park’ta tarihi anlar Şampiyon Galatasaray, 2 Kupa birden kaldırdı Rams Park'ta tarihi anlar! Şampiyon Galatasaray, 2 Kupa birden kaldırdı
22:36 3 kişinin öldüğü kazada acı detay En mutlu akşamları olacaktı 3 kişinin öldüğü kazada acı detay! En mutlu akşamları olacaktı
21:58 1 dakikada kazanmışlardı Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Süper Kupa göndermesi 1 dakikada kazanmışlardı! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Süper Kupa göndermesi
21:34 Fatih Terim, Galatasaray’ın 24. şampiyonluğunu kutladı Fatih Terim, Galatasaray'ın 24. şampiyonluğunu kutladı
20:35 Dünden bu yana Fenerlilerin damarına basıyordu Küfürbaz astrolog Meral Güven, gözaltına alındı Dünden bu yana Fenerlilerin damarına basıyordu! Küfürbaz astrolog Meral Güven, gözaltına alındı
20:02 Merdiven boşluğunda ipe asılı halde bulundu Merdiven boşluğunda ipe asılı halde bulundu
19:51 Reisi’nin helikoptere binmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı Reisi'nin helikoptere binmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
18:44 Ali Koç’tan sürpriz transfer hamlesi Benzema ile bizzat görüştü Ali Koç'tan sürpriz transfer hamlesi! Benzema ile bizzat görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 23:59:44. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da Çatı Tamiri Yaparken Hayatını Kaybeden Kişinin Cesedi Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement