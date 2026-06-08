Kütahya Belediyesi'nden Dünya Çevre Günü'ne Özel Etkinlik

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediyesi tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası'nda Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda doğa yürüyüşü ve çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

Kütahya Kent Ormanı'nda doğayla iç içe gerçekleştirilen Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası etkinliğinde, vatandaşlar doğal güzellikler eşliğinde yürüyüş yaparken çevre bilincinin artırılmasına yönelik farkındalık çalışmasına da katkı sağladı. Etkinlik kapsamında ormanlık alanda çevre temizliği yapılarak doğaya bırakılan atıklar toplandı.

Çevrenin korunmasının ve gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmanın ortak sorumluluk olduğuna dikkat çekilen etkinlikte, sürdürülebilir alışkanlıkların önemine vurgu yapıldı. Vatandaşlar doğayla zaman geçirmenin ve çevreye katkı sunmanın mutluluğunu yaşadı.

Kütahya Belediyesi, çevre bilincini güçlendirmeye yönelik faaliyetlerini sürdürülebilir ve yaşanabilir bir şehir hedefi doğrultusunda sürdürecek.