Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Türkiye Çevre Haftası Etkinliğine Katıldı

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Millet Bahçesi'nde düzenlenen programa katıldı.

Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Millet Bahçesi'nde "Dünya Bize Emanet" sloganıyla düzenlenen programa Kütahya Valisi Musa Işın, Başkan Kahveci, il protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Program kapsamında çeşitli çevre temalı etkinlikler ve yarışmalar düzenlenirken, yarışmalara katılan öğrencilere katılım belgeleri takdim edildi.

Etkinlikte konuşan Kahveci, çevrenin korunmasının gelecek nesillere karşı taşınan önemli bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir şehir hedefiyle çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Kahveci, yeşil alanların artırılması, geri dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması ve su kaynaklarının korunmasına yönelik projelere büyük önem verildiğini vurguladı.

Çevre bilincinin küçük yaşlarda kazanılmasının önemine de dikkati çeken Kahveci, öğrencilere yönelik gerçekleştirilen eğitim faaliyetleriyle binlerce gence ulaşıldığını belirterek iklim değişikliği, sıfır atık ve su verimliliği konularında farkındalık oluşturmanın amaçlandığının altını çizdi.

İklim değişikliğinin çağın en önemli küresel sorunlarından biri olduğunu ifade eden Kahveci, doğayla uyumlu şehirler inşa etmenin bir zorunluluk haline geldiğini belirtti.

Program, çevre bilincini güçlendirmeye yönelik etkinliklerin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.