Kütahya\'da Deprem Risk Azaltma Planı Toplantısı

Kütahya'da 2027-2031 İl Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında yürütülen çalışmalar ve projeler değerlendirildi.

Kütahya AFAD İl Müdürlüğü ev sahipliğinde, İRAP üst yönetici bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kütahya Valisi Musa Işın ile ildeki üst düzey yöneticilerin katıldığı toplantıda, kentte olası depreme karşı yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

17 Ağustos depremi dolayısıyla düzenlenen toplantıda, kurumlar tarafından sürdürülen çalışmaların son durumları da değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Kütahya Valisi Musa Işın, Türkiye'nin deprem kuşağında bulunduğunu söyledi.

Bu kapsamda gerekli tedbirlerin alındığını belirten Işın, afetlere karşı kurumların artık daha kurumsal bir yapıya kavuştuğunu ifade etti.

2027-2031 Kütahya Risk Azaltma Planı kapsamında hazırlanan projelerin kısa sürede hayata geçirileceğini aktaran Işın, Kütahya'nın deprem, orman yangınları ve maden bölgeleri açısından risk taşıdığını dile getirdi.

AFAD Müdürlüğünün koordinasyon görevini yürüttüğünü belirten Işın, afetlere karşı tedbir alınmasının önemine dikkat çekti.

Kütahya AFAD İl Müdürü İsmail Özkan da kurum olarak yerelden yukarıya doğru bir geri bildirim yönetim sistemi geliştirmek istediklerini söyledi.

Bütünleşik afet sisteminin bu yöntemler üzerine kurulduğunu belirten Özkan, İRAP çalışmalarının etap etap devam ettiğini ifade etti.

Özkan, hedeflerinin veri temelli, kaynak planlı ve ölçülebilir hedefler doğrultusunda eylemler belirlemek olduğunu kaydetti.

2027-2031 İRAP eylem planıyla kültürel mirasın korunması ve doğa temelli çözümlerin hedeflendiğini aktaran Özkan, belirlenen eylemlerin bir sistem üzerinden takip edilerek onay sürecinden geçirileceğini bildirdi.