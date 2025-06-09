Kütahya\'da eşiyle tartıştıktan sonra intihar etmek isteyen kişi polis tarafından kurtarıldı

KÜTAHYA'da eşiyle tartıştıktan sonra evin çatısına çıkarak intihar etmek isteyen H.A., (36) polis ekiplerinin müdahalesi sonucu kurtarıldı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Yıldız Sokak'ta meydana geldi. H.A., evde eşiyle tartışmasının ardından sinirlenerek 4'üncü kattaki çatıya çıktı. Balkon kısmından intihar etmek isteyen H.A.'yı yakınları, ikna edemeyince polise haber verdi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, yere hava yastığı açarak tedbir aldı. O esnada, H.A.'yı ikna etmeye çalışan polisler, bir anlık dalgınlığından faydalanarak içeri çekti. H.A., sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.