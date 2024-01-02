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Kütahya'da Firari Şüpheli Silahlı Kavganın Karşı Tarafını Öldürmek Amacıyla Firar Etmiş - Son Dakika
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Kütahya'da Firari Şüpheli Silahlı Kavganın Karşı Tarafını Öldürmek Amacıyla Firar Etmiş

Kütahya'da geçen yıl bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya karışan ve tutuklanan Serhat K., açık cezaevine nakledildiği gün firar etti. Serhat K.'nin, silahlı kavganın karşı tarafı olan 2 kişiyi öldürmek amacıyla firar ettiği tespit edildi. Saklandığı evde yakalanan Serhat K. ile birlikte 3 ruhsatsız tabanca, 104 mermi ele geçirildi.

Kütahya\'da Firari Şüpheli Silahlı Kavganın Karşı Tarafını Öldürmek Amacıyla Firar Etmiş
02.01.2024 - 11:15,
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KÜTAHYA'da, geçen yıl bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin tutuklanan şüphelilerden Serhat K. (29), açık cezaevine nakledildiği gün firar etti. Saklandığı evde 2 arkadaşıyla yakalanıp gözaltına alınan Serhat K.'nin, silahlı kavganın karşı tarafı olan 2 kişiyi öldürmek amacıyla firar ettiği tespit edilirken, evde 3 ruhsatsız tabanca, 104 mermi ele geçirildi.

Vefa Mahallesi'nde 2022 Nisan'da, alkollü eğlence mekanı önünde 2 grup arasında silahlı kavga çıktı. Çatışmada Ali Üyüklü (43) hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden Ferhan M. ve Serhat K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden Serhat K., yargılaması sürerken 28 Aralık 2023'te Kütahya T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan açık cezaevine geçiş yaptı. Serhat K., açık cezaevine geçtiği günün sabahı firar etti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Serhat K.'nin yakalanması için çalışma başlatan Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelinin Gaybiefendi Mahallesi Göktürk Caddesi'ndeki bir evde gizlendiğini tespit etti. Apartmanın çevresini saran polis ekipleri, balkondan kaçmaya çalışan Serhat K.'yi yakaladı. Operasyonda Serhat K. ile birlikte adreste bulunan Murat Berkant E. (30) ve Ayşe D. (26) de gözaltına alındı.

Polis, şüpheli Serhat K.'nin 23 Nisan 2022'de meydana gelen olayın karşı tarafı olan Burak T. ve Metin T.'ye yönelik silahlı saldırı hazırlığında olduğu ve cezaevinden bu sebeple firar ettiğini tespit etti. Evdeki aramada 3 ruhsatsız tabanca, 104 mermi, bir miktar esrar ile 10 uyuşturucu hap ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, işlemleri için Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürüldü.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Kütahya'da Firari Şüpheli Silahlı Kavganın Karşı Tarafını Öldürmek Amacıyla Firar Etmiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da Firari Şüpheli Silahlı Kavganın Karşı Tarafını Öldürmek Amacıyla Firar Etmiş - Son Dakika
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