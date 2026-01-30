Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Vatandaşlar ile Bir Araya Gelmeye Devam Ediyor

(KÜTAHYA)- Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, katılımcı belediyecilik anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilen Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşlar ile bir araya geldi.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Halk Günü Toplantısı kapsamında vatandaşlar ile buluştu. Belediye konferans salonunda 10.00-12.00 saatleri arasında yapılan toplantıda, vatandaşların talep, öneri ve beklentileri doğrudan dinlenildi. Başkan Kahveci, iletilen konularla yakından ilgilenerek ilgili birim müdürleriyle değerlendirmelerde bulundu.

Kahveci, katılımcı ve şeffaf belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerini belirterek, Halk Günü Toplantıları'nın kent yönetiminde ortak aklın güçlenmesine katkı sunduğunu ifade etti.