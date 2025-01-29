Kütahya'da Hırsızlık Girişimi: 3 Şüpheli Yakalandı

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Kütahya'da bir kuyumcudan kurusıkı tabancayla hırsızlık yapmaya çalışan kar maskeli 3 şüpheli yakalandı.

Balıklı Mahallesi Pamuk Pazarı Sokağı'ndaki bir kuyumcuya giren kar maskeli sırt çantalı 3 kişi, tabanca doğrulttukları iş yeri sahibinden altınları vermesini istedi.

İş yeri sahibinin altınların gerçek olmadığını söylemesi üzerine zanlılar, iş yerinden kaçtı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ve iş yeri güvenlik kameralarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, zanlıların kimliklerini tespit etti.

Şüpheliler M.F. (24), M.E.A. (23) ve H.Ş'nin (24) adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada olayda kullandıkları kar maskeleri, eldivenler ile saksı içine gömülmüş kurusıkı tabancayı buldu.

Gözaltına alınan 3 zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.Ş. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, M.F. ve M.E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.