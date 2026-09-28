Kütahya\'da iki otomobil kavşakta çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

Kütahya'da iki otomobil kavşakta çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Altıntaş-Dumlupınar çevreyolu Gediz kavşağında iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı, yaralılar Altıntaş Devlet Hastanesi ve Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.
KÜTAHYA'da iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Altıntaş- Dumlupınar çevreyolu Gediz kavşağında meydana geldi. Çetin Özkan yönetimindeki 64 ABS 521 plakalı otomobil ile Abdülmütalip Yorulmaz idaresindeki 43 KN 792 otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada Yorulmaz'ın aracında bulunan Ayfer Yorulmaz (60) ile Seher Efekoca'nın (75) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüsü Abdülmütalip Yorulmaz'un yanı sıra Ayşe Yüksel, Ayşe Topsakal, Umriye Topsakal ile diğer otomobilin sürücüsü Çetin Özkan ile Seven Özkan, Belinay Özkan ve Tuana Özkan yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Altıntaş Devlet Hastanesi ile Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Ayfer Yorulmaz ile Seher Efe Koca'nın cenazeleri ise savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde biri kavşaktan dönen iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı görüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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