Kütahya'da Mikrokredi Uygulamaları Masaya Yatırıldı

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediyesi tarafından kadın girişimciliğini desteklemek ve mikrokredi uygulamalarına ilişkin bilgi vermek amacıyla "Mikrokredi Bilgilendirme Konferansı" düzenlendi.

Kütahya İş Geliştirme Merkezi (KİŞGEM) bünyesinde gerçekleştirilen Mikrokredi Bilgilendirme Konferansı'nda Türkiye İsrafı Önleme Vakfı çatısı altında yürütülen "Türkiye Grameen Mikrofinans Programı" kapsamında uygulanan mikrokredi sistemi ile ilgili katılımcılara bilgi verildi. Programda, kentte kadınlara ve mikro girişimcilere sunulan destekler ele alındı.

Konferansın açılışında konuşan Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Ejderhan Gezer, mikrokredinin kadınların üretime katılımını ve ekonomik bağımsızlığını destekleyen önemli bir araç olduğunu aktardı. Gezer, mikrokredi desteğiyle üretim yapan kadın girişimcilerin artmasının kentin sosyal ve ekonomik yapısına katkı sunduğunu belirtti.

Mikrokredi sisteminin işleyişi aktarıldı

Programda, Mikrofinans Kütahya Şube Sorumlusu Sevgül Tuna ve Mikrokredi İç Anadolu Bölge Koordinatörü Ahmet Yılmaz tarafından mikrokredi sisteminin işleyişi ve sağlanan destekler aktarıldı. Uygulamadan yararlanan kadınlar ise kendi başarı hikayelerini paylaştı. Konferansta, 15 bin TL'den başlayıp 75 bin TL'ye kadar çıkabilen, teminat ve kredi notu şartı aranmayan mikrokredilerle Kütahya'da 150 kadın girişimcinin aktif olarak üretim yaptığı bilgisi paylaşıldı.