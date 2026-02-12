Kütahya'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Çocuk Koruma Çalışmaları Masaya Yatırıldı

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, kadına yönelik şiddetle mücadele, çocuk koruma hizmetleri ve Aile Eylem Planı kapsamında yürütülen çalışmaların ele alındığı toplantılara katıldı. Toplantılarda; kadınların şiddetten korunmasına yönelik mekanizmaların güçlendirilmesi, çocukların güvenli ve sağlıklı ortamlarda büyümelerini sağlayacak çalışmaların artırılması ve kurumlar arası koordinasyonun daha da etkin hale getirilmesi başlıkları öne çıktı.

Kütahya'da 2026 yılı 1. Dönem Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı, Çocuk Koruma İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı ve Aile Eylem Planı Yıllık Değerlendirme Toplantısı, Kütahya Valisi Musa Işın'ın başkanlığında, Kahveci ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele, çocuk koruma hizmetleri ve Aile Eylem Planı kapsamında yürütülen çalışmaların ele alındığı toplantılarda, 2025 yılı faaliyetleri detaylı şekilde değerlendirildi; 2026 yılına ilişkin yol haritası ele alındı. İlgili kurumlar tarafından yapılan sunumlarda, yıl boyunca hayata geçirilen önleyici, koruyucu ve destekleyici hizmetler kapsamlı biçimde paylaşıldı.

Toplantılarda aile yapısının güçlendirilmesinin ve kadın ile çocukların her alanda desteklenmesinin ortak sorumluluk olduğu vurgulanarak; sosyal destek, bilinçlendirme ve koruyucu hizmetler alanında iş birliği içinde çalışmaya devam edileceği belirtildi.

Toplantılar, kurum temsilcilerinin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.