Kütahya'da Kadınlar Örgü ile Sosyal Sorumluluk Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kütahya'da Kadınlar Örgü ile Sosyal Sorumluluk Projesi

Kütahya\'da Kadınlar Örgü ile Sosyal Sorumluluk Projesi
15.02.2026 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'daki Modern Örgü Evi'nde 50 kadın, el sanatları yaparak yardımlara katkıda bulunuyor.

KÜTAHYA'da örgü evi atölyesinde buluşan yaklaşık 50 kadın, hem sosyalleşip hem de ördüklerini her ay bir yardım kuruluşuna bağışlıyor. Örgü evinin kurucusu Gamze Peker, atölyeye gelen kadınların örgüden tığ işine kadar çeşitli el sanatları ürünler üreterek aile ekonomilerine de katkı sağladığını ifade etti.

Atakent Mahallesi'nde Gamze Peker tarafından 1,5 yıl önce kurulan Modern Örgü Evi, kısa sürede kadınların buluşma noktası haline geldi. Peker, kendisine atölye oluşturmak için açtığı iş yerinin tuhafiye dükkanı olmaktan çıkarak, örgü evine dönüştüğünü söyledi. Örgü evi atölyesinde yaklaşık 50 kadın bir araya gelip örgü ve nakış işleri yaparken, hem sosyalleşiyor hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Ayrıca, kadınlar örgü evi atölyesinde her ay yapılan şapka ve bereleri bir yardım kuruluşuna bağışlıyor. Dükkanı ticari kaygıyla açmadığını belirten Gamze Peker, "Kadınlarla toplanıyoruz, burada sosyal bir toplum oluşturup el birliğiyle bir şeyler üretiyoruz. Herkes birbirine bildiği şeyleri öğretiyor ve çok güzel zaman geçiriyoruz. Örgü adı altında birçok şey yapıyoruz. Çok güzel çantalar örüyoruz, panç nakışı işliyoruz. Kütahya'nın kadınları zaten çok becerikli. Biz aslında onlara bir şey öğretmiyoruz, sadece yol gösteriyoruz" dedi.

HER AY YARDIM KURULUŞUNA DESTEK SAĞLIYORLAR

Atölyede sosyal sorumluluk projeleri de yürüttüklerini söyleyen Peker, "Kendimize, çocuklarımıza, eşlerimize bir şeyler örüyoruz ama aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri yapıyoruz. Mesela her ay toplanan şapka ve berelerimizi bir yardım kuruluşuna iletiyoruz. Buradan kadınlara da sesleniyorum; buraya gelip müşteri olmalarına gerek yok. Herhangi ürettikleri şapkayı, bereyi getirip bize teslim edebilirler. Biz her ay toparlayıp, eksiklerini tamamlayıp bir yardım kuruluşuna iletiyoruz" diye konuştu.

'ÖRGÜ TERAPİ GİBİ'

Örgünün yalnızca bir hobi olmadığını ifade eden Gamze Peker, "Ben burayı açarken yıllardır hayalini kurduğum bir şeyi gerçekleştirdim. Eşim, çocuklarım, gelinlerim ve arkadaşlarım bana çok büyük destek oldu. Biz örgü örerken renklerle dans ediyoruz, ilmeklerle dans ediyoruz. Hayallerimizi o örgüye yansıtıyoruz. Biliyorsunuz, örgü insanı anda tutuyor. Geçmişinizle uğraşmayı bırakıyorsunuz, gelecek kaygısını bırakıyorsunuz. Bu bir terapi aslında. Dünya da bir trend bu. Psikologlar da bunu zaten destekliyor. Onun için güzel bir şey yaptığımızı düşünüyoruz. Buyursun gelsinler hep beraber hayallerimizi burada gerçekleştirelim" ifadelerini kullandı.

Atölyeye düzenli olarak katılan kadın sayısının 50'yi geçtiğini belirten Peker, hem sağlıklı ürünler kullandıklarını hem de aile bütçesine katkıda bulunduklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA

Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da Kadınlar Örgü ile Sosyal Sorumluluk Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
IMF’den Türkiye’nin ekonomi programına övgü IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına övgü
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi

11:17
Özge Borak yeni yaşını mayolu pozlarıyla karşıladı
Özge Borak yeni yaşını mayolu pozlarıyla karşıladı
11:06
Komşu ülkede kaydedilen görüntü gündeme bomba gibi düştü
Komşu ülkede kaydedilen görüntü gündeme bomba gibi düştü
10:49
Bahar havası kısa sürecek Tarih verildi, sağanak geliyor
Bahar havası kısa sürecek! Tarih verildi, sağanak geliyor
10:35
Polislerimizi şehit eden DEAŞ’lı teröristlerle ilgili isyan ettiren detay
Polislerimizi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili isyan ettiren detay
10:23
Ters şeritte giden otobüsle tır çarpıştı 11 kişi öldü, 10 yaralı var
Ters şeritte giden otobüsle tır çarpıştı! 11 kişi öldü, 10 yaralı var
10:15
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi Her şey 13 binlik “çerez“ ile başladı
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi! Her şey 13 binlik "çerez" ile başladı
10:09
ABD, Suriye’de 30 DEAŞ hedefini vurdu
ABD, Suriye'de 30 DEAŞ hedefini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 12:02:33. #7.11#
SON DAKİKA: Kütahya'da Kadınlar Örgü ile Sosyal Sorumluluk Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.