Kütahya\'da Kan Bağışı Kampanyası Yoğun İlgi Görüyor

Kütahya'da Türk Kızılayı Derneği tarafından başlatılan kan bağışı kampanyası vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Kütahya Valiliği, Türk Kızılayı Derneği ve Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle Zafer Meydanı'nda düzenlenen ve iki gün sürecek kampanyayla ilgili açıklamada bulunan Kütahya Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Mahmut Ulusoy, vatandaşların gösterdiği ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kampanyayı özellikle 23 Nisan gününde başlattıklarını dile getiren Ulusoy, şunları kaydetti:

"Kampanyamıza bir iş insanımız destek veriyor. Kan bağışı yapan vatandaşlarımızın çocuklarına hayırsever iş insanımızın destekleriyle oyuncaklar hediye ediyoruz, ikramlarda bulunuyoruz. Oldukça güzel bir gün yaşıyoruz. Bu kadar çok ilgi beklemiyorduk ancak bu şekildeki destekler bizleri çok mutlu ediyor. Kütahya'mız her zaman olduğu iyilikte yarışıyor."

Ulusoy, kampanyanın yarın da devam edeceğini sözlerine ekledi.

Bu arada Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün de destek verdiği kampanyada Kızılay gönüllüleri çocuklara yönelik etkinlikler düzenledi.