Kütahya'da Kayıp Zihinsel Engelli Yaşlı Adam Asansör Boşluğunda Bulundu - Son Dakika
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Kütahya'da Kayıp Zihinsel Engelli Yaşlı Adam Asansör Boşluğunda Bulundu

Kütahya'da iki gündür kayıp olan zihinsel engelli yaşlı adam, inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğunda bulundu. İşçilerin fark etmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaşlı adamın sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

30.07.2024 20:43
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Kütahya'da iki gündür kayıp zihinsel engelli yaşlı adam, inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğunda bulundu.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki binanın inşaatında çalışan işçiler, asansör boşluğunda yerde yatan bir kişinin olduğunu fark etmeleri üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Asansör boşluğuna inen sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan kişinin iki gün önce kayıp ihbarında bulunulan 79 yaşındaki Nuri Savaş olduğu belirlendi.

Kütahya Belediyesine bağlık itfaiye ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adamın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kütahya'da Kayıp Zihinsel Engelli Yaşlı Adam Asansör Boşluğunda Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da Kayıp Zihinsel Engelli Yaşlı Adam Asansör Boşluğunda Bulundu - Son Dakika
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