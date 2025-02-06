Kütahya\'da Kıbrıs Gazisi Yangında Hayatını Kaybetti

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KÜTAHYA'da Kıbrıs gazisi Mehmet Tolu (72), evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Tavşanlı ilçesi Balıköy beldesindeki Mehmet Tolu'nun yalnız yaşadığı 2 katlı evinde saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında, Kıbrıs gazisi Mehmet Tolu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Tolu'nun cenazesi otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.