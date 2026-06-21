Kütahya'da Kırmızı Bültenle Aranan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kütahya'da Kırmızı Bültenle Aranan Şüpheli Yakalandı

21.06.2026 22:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Interpol tarafından aranan Nazar Mohammad Nazari, denetimde sahte kimlikle yakalandı.

KÜTAHYA'da polis ekiplerince yapılan denetimde, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Afganistan uyruklu Nazar Mohammad Nazari (29), sahte kimlikle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri, Paşam Sultan Mahallesi Pekmez Pazarı Caddesi'nde denetim gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı kontroller sırasında şüpheli görülen bir kişi durduruldu. Yapılan incelemede sahte kimlik kullandığı belirlenen şüpheli, gözaltına alındı. Gerçek kimliğinin Nazar Mohammad Nazari (29) olduğu belirlenen şüpheliyle ilgili araştırma yapan polis ekipleri, Interpol Europol Başkanlığı tarafından 23 Kasım 2023 tarihinden bu yana dünya genelinde kırmızı bültenle arandığını belirledi.

UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN 12 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Ayrıca, Nazari hakkında Konya Ağır Ceza İlamat Masası tarafından 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma' suçundan verilen 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 25 bin TL adli para cezası bulunduğu tespit edildi.

5 SUÇ KAYDI BULUNDU

Yapılan sorguda Nazari'nin 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçundan 3, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan ise 2 olmak üzere toplam 5 suç kaydının bulunduğu saptandı. Kırmızı bültenle aranan şüpheli, işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, –

Kaynak: DHA

Uluslararası, Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Kütahya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da Kırmızı Bültenle Aranan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YKS sabahı başına gelmeyen kalmadı En son bayılınca sınava giremedi YKS sabahı başına gelmeyen kalmadı! En son bayılınca sınava giremedi
Montella veda konuşması yaptı mı Kerem Aktürkoğlu yanıtladı Montella veda konuşması yaptı mı? Kerem Aktürkoğlu yanıtladı
Dünya Kupası’ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor Atılan manşetler olay Dünya Kupası'ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay
Erhan Karaal’ı kaçıranlardan tetikçiye talimat: Fidye alamazsak kafasına sık Erhan Karaal'ı kaçıranlardan tetikçiye talimat: Fidye alamazsak kafasına sık
Siyaseti hareketlendiren fotoğraf soruldu: Abdullah Gül’e veto, Yavaş’a açık kapı Siyaseti hareketlendiren fotoğraf soruldu: Abdullah Gül'e veto, Yavaş'a açık kapı
Destek mesajı yağıyor Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var Destek mesajı yağıyor! Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var
İkamet izin belgesinde uzun dönem yazmayan Rus öğrenci sınava alınmadı İkamet izin belgesinde uzun dönem yazmayan Rus öğrenci sınava alınmadı

21:53
106 milletvekili CHP’den istifa edip Özel’in yeni partisine katılacak
106 milletvekili CHP’den istifa edip Özel’in yeni partisine katılacak
21:46
Dünyaca ünlü golcü, Beşiktaş’a kararını iletti: Beni bekleyin
Dünyaca ünlü golcü, Beşiktaş'a kararını iletti: Beni bekleyin
21:36
Osimhen’e dev talip Galatasaray 150 milyon Euro bekliyor
Osimhen'e dev talip! Galatasaray 150 milyon Euro bekliyor
21:03
Ayvalık’ta bir restoranda yemek yiyen aile hesap geldiğinde büyük şok yaşadı
Ayvalık'ta bir restoranda yemek yiyen aile hesap geldiğinde büyük şok yaşadı
19:47
İran heyeti, Trump’ın tehditleri nedeniyle ABD ile görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldı
İran heyeti, Trump'ın tehditleri nedeniyle ABD ile görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldı
19:21
Çakarlı araçla yakalanan genç, “Abim ağır ceza hakimi“ dedi ama cezadan kaçamadı
Çakarlı araçla yakalanan genç, "Abim ağır ceza hakimi" dedi ama cezadan kaçamadı
11:20
Meclis’e “kadınlar da askere alınsın“ başvurusu
Meclis'e "kadınlar da askere alınsın" başvurusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 22:36:15. #7.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da Kırmızı Bültenle Aranan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.