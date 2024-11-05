Kütahya\'da Kızılay\'a Destek Plaketi

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Kütahya'da Türk Kızılay Haftası dolayısıyla düzenlenen programda Kızılay'a destek veren gönüllülere ve bağışçılara plaket ve belgeleri verildi.

Vali Musa Işın, Türk Kızılayı Kütahya Şubesi'nce Hezar Dinari Kültür Merkezi'ndeki programda yaptığı konuşmada, Kızılay'ın kurulduğu 1866 yılından bu yana mazlumların, afetzedelerin ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu söyledi.

Türk Kızılay'ının sadece Türkiye'de değil yurt dışındaki mazlum ve mağdurların yardımına koştuğunu belirten Işın, şöyle konuştu.

"Bundan 158 yıl önce Hilal-i Ahmer adıyla kurulan Kızılay'ımız, savaş meydanlarında mazlumların, doğal afetlerde afetzedelerin, kimsesizlerin ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olmuştur. Bu büyük çınar, sadece ülkemizde değil, dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerinin yanındadır. Ermenistan'dan Haiti'ye, Yunanistan'a kadar Kızılay her afet bölgesinde insanlığın yardımına koşmuştur."

Işın, Kızılay'ın kan bağışı toplama konusunda da önemli bir görev yaptığını vurguladı.

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı da Kızılay'ın, ecdadın kurduğu birçok önemli vakıf ve dernekten sadece biri olduğunu belirtti.

Zaman zaman Kızılay'ı yıpratmak isteyenlerin olabildiğine değinen Bayırcı, "Ben buradan özellikle şunu söylemek istiyorum. Biz Kızılay'ız, Kızılay biziz. Kızılay'a herhangi birisinin yıpratmasını, zarar vermesine kesinlikle asla ve kata müsaade etmeyiz. Tabi Kızılay'ı bugünlere getiren siz çok değerli, kıymetli halkımız, vatandaşımız, milletimiz sizlerin o iyilik, vefakar, cefakar, yardımsever tutumunuzla, tavrınızla Kızılay'ımız bugünlere geldi." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Kütahya Şubesi Başkanı Kazım İkbal Gümüş ise Kızılay'ın sadece bir yardım kuruluşu olmadığını, aynı zamanda dayanışmanın, yardımlaşmanın ve insanlığa hizmet etmenin sembolü olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından, Kızılay'a destek veren gönüllüler ile bağışçılara plaket ve belgeleri takdim edildi.

Program kapsamında, "Bu Vatan Bizim" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.