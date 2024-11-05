Kütahya'da Kızılay'a Destek Plaketi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kütahya'da Kızılay'a Destek Plaketi

Kütahya\'da Kızılay\'a Destek Plaketi

Kütahya'da Türk Kızılay Haftası kapsamında, destek veren gönüllülere plaket verildi.

05.11.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da Türk Kızılay Haftası dolayısıyla düzenlenen programda Kızılay'a destek veren gönüllülere ve bağışçılara plaket ve belgeleri verildi.

Vali Musa Işın, Türk Kızılayı Kütahya Şubesi'nce Hezar Dinari Kültür Merkezi'ndeki programda yaptığı konuşmada, Kızılay'ın kurulduğu 1866 yılından bu yana mazlumların, afetzedelerin ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu söyledi.

Türk Kızılay'ının sadece Türkiye'de değil yurt dışındaki mazlum ve mağdurların yardımına koştuğunu belirten Işın, şöyle konuştu.

"Bundan 158 yıl önce Hilal-i Ahmer adıyla kurulan Kızılay'ımız, savaş meydanlarında mazlumların, doğal afetlerde afetzedelerin, kimsesizlerin ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olmuştur. Bu büyük çınar, sadece ülkemizde değil, dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerinin yanındadır. Ermenistan'dan Haiti'ye, Yunanistan'a kadar Kızılay her afet bölgesinde insanlığın yardımına koşmuştur."

Işın, Kızılay'ın kan bağışı toplama konusunda da önemli bir görev yaptığını vurguladı.

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı da Kızılay'ın, ecdadın kurduğu birçok önemli vakıf ve dernekten sadece biri olduğunu belirtti.

Zaman zaman Kızılay'ı yıpratmak isteyenlerin olabildiğine değinen Bayırcı, "Ben buradan özellikle şunu söylemek istiyorum. Biz Kızılay'ız, Kızılay biziz. Kızılay'a herhangi birisinin yıpratmasını, zarar vermesine kesinlikle asla ve kata müsaade etmeyiz. Tabi Kızılay'ı bugünlere getiren siz çok değerli, kıymetli halkımız, vatandaşımız, milletimiz sizlerin o iyilik, vefakar, cefakar, yardımsever tutumunuzla, tavrınızla Kızılay'ımız bugünlere geldi." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Kütahya Şubesi Başkanı Kazım İkbal Gümüş ise Kızılay'ın sadece bir yardım kuruluşu olmadığını, aynı zamanda dayanışmanın, yardımlaşmanın ve insanlığa hizmet etmenin sembolü olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından, Kızılay'a destek veren gönüllüler ile bağışçılara plaket ve belgeleri takdim edildi.

Program kapsamında, "Bu Vatan Bizim" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Kaynak: AA

Kızılay Haftası, Yerel Haberler, Türk Kızılayı, Kültür Sanat, Kızılay, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da Kızılay'a Destek Plaketi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:56 MasterChef’te yüzü yanan Beyza’dan haber var MasterChef'te yüzü yanan Beyza'dan haber var
12:46 İmamoğlu’ndan ’’Siyasetini tasvip etmiyorum’’ diyen Bahçeli’ye jet yanıt İmamoğlu'ndan ''Siyasetini tasvip etmiyorum'' diyen Bahçeli'ye jet yanıt
11:19 Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor
10:54 Devlet Bahçeli, Öcalan’a çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım Devlet Bahçeli, Öcalan'a çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım
10:43 Kırgızistan Cumhurbaşkanı’ndan kameralar önünde Erdoğan’a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın Kırgızistan Cumhurbaşkanı'ndan kameralar önünde Erdoğan'a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın
18:06 Jose Mourinho, servet değerinde teklifi elinin tersiyle itmiş Jose Mourinho, servet değerinde teklifi elinin tersiyle itmiş
18:04 İşte silahlı saldırıda can veren belediye başkanı Hilmi Şen’in son röportajı İşte silahlı saldırıda can veren belediye başkanı Hilmi Şen'in son röportajı
17:20 Milli futbolcu, devre arasında Liverpool’a gidiyor Milli futbolcu, devre arasında Liverpool'a gidiyor
17:14 Gergerlioğlu: Kayyumların devamı gelecek Gergerlioğlu: Kayyumların devamı gelecek
17:12 60 yolcu taşıyan otobüs, 60 metrelik vadiye yuvarlandı: 36 kişi hayatını kaybetti 60 yolcu taşıyan otobüs, 60 metrelik vadiye yuvarlandı: 36 kişi hayatını kaybetti
17:09 TİM Başkanı Gültepe’den ’’faiz’’ çıkışı: Ülke batıyor TİM Başkanı Gültepe'den ''faiz'' çıkışı: Ülke batıyor
17:02 DEM Partililerin polis barikatlarına saldırdığı ana başörtülü kadın damga vurdu DEM Partililerin polis barikatlarına saldırdığı ana başörtülü kadın damga vurdu
17:00 Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi başladı Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi başladı
16:48 Belediyenin ihalesinde tepki çeken şart Belediyenin ihalesinde tepki çeken şart
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 13:19:09. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da Kızılay'a Destek Plaketi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.